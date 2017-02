Landstede Welzijn Dalfsen hoopt dat goede naam niet lijdt onder babbeltruc

DALFSEN- Een 'klusjesman' en zijn vrouw die zich bij een bejaarde in Dalfsen naar binnen praten, met een truc de pinpas en bijbehorende code losweken en vervolgens 1.250 euro pinnen. En dat in naam als vrijwilliger van Landstede Welzijn. Ouderenadviseurs Magriet Zandink en Alie Buit kunnen er met hun hoofd niet bij.

"Dit is niet de manier waarop wij werken!" zeggen zij. Dat wil het duo duidelijk maken na de uitzending van het RTV Oost-programma Onder de Loep. Zandink en Buit wisten niet dat de naam van de organisatie genoemd zou worden, bij het delict uit november. "Hopelijk heeft de goede naam die wij hebben opgebouwd geen deuk opgelopen", zegt Zandink. Buit: "Dat zou kwalijk zijn."

Buit en Zandink vinden het belangrijk dat ouderen en de 550 vrijwilligers weten hoe de vork in de steel zit. Bijvoorbeeld dat iemand van de klussendienst nooit zonder afspraak komt, weet Buit. "Ook kan een vrijwilliger zich legitimeren met een speciaal pasje en vraagt ter plekke geen geld voor een kluis. Zéker niet via pin."

Via een nieuwsbrief wil Landstede Welzijn alsnog aandacht besteden aan de babbeltruc in Dalfsen. En vooral hoe ouderen kunnen voorkomen het slachtoffer te worden van criminelen. Dit is aanvullend op avonden die samen met politie en brandweer eerder dit jaar in alle kernen van de gemeente zijn gehouden.