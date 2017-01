Lemelerveldse Gay Pride is hot item

De Gay Pride in Lemelerveld: iedereen heeft het erover. Het is zelfs zo'n 'hot item' dat 3FM-dj Domien Verschuuren er dinsdagmorgen in zijn radioshow aandacht aan besteedde. Lemelerveld Waar de Gay Pride Lemelerveld een paar weken geleden nog in de kinderschoenen stond, is er inmiddels contact geweest met verschillende geïnteresseerde partijen.

Dit lijkt tot nog toe positief, maar er moet nog veel gebeuren. Toch hebben organisatoren Karijn Lodewijks (20), Lynn Kleinlugtenbeld (21) en Thijs Mars (20) de eerste stappen gezet. "Zondag gaan we om de tafel met horecahuis Reimink in Lemelerveld", zegt Karijn. "We zullen dan ook een definitieve datum prikken.''

Diverse anderen hebben zich gemeld. Karijn: "Een jongerenwerker uit Lemelerveld, studenten van Landstede Raalte en ook de dominee van de Brugkerk wil meewerken. "We kregen het aanbod voor een gratis optreden van een heuse drag queen. We weten nog niet of we hier wat mee doen. Het is niet de bedoeling dat het feest een ordinair tintje krijgt en dat idee krijgen mensen al snel wanneer er een drag queen komt."

Om een groot publiek naar de Lemelerveldse Gay Pride te trekken, hebben de jongeren nog één wens: een optreden van Miss Montreal. Radio-dj Verschuuren beloofde in zijn uitzending dat hij zangeres Sanne Hans op de hoogte zal brengen van de uitnodiging. Karijn, Lynn en Thijs hebben er alle vertrouwen in dat Verschuuren de daad bij het woord voegt. Karijn: "Zo niet, dan trekken we gewoon weer bij 3FM aan de bel!"

Verschuuren liet dinsdagavond weten dat hij al een bericht naar het team van Hans heeft verstuurd.