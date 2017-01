Video | Derde roof Read Shop in Nieuwleusen zorgt voor bibbers

NIEUWLEUSEN - Wennen doet het nooit, een inbraak. Winkelier Jaap Hilbrink (68) weet het uit ervaring. In de vroege maandagochtend was het weer raak bij zijn Read Shop in Nieuwleusen-Zuid. De derde keer alweer. ,,Een bult ellende heb je ervan.’’

Hilbrink en zijn vrouw Truus gingen na het alarm met trillende knieën naar hun winkel aan de Grote Markt. Ze troffen een ravage aan, net als de vorige keer. De daders hadden het duidelijk gemunt op de voorraad sigaretten. In een moeite door namen ze ook de kassa met 250 euro wisselgeld mee. Een snelkraak waarbij grof geweld werd gebruikt. Zelfs de vloer raakte door het gooien en smijten met schappen beschadigd. Totale schade meer dan 20.000 euro. Een geëmotioneerde Hilbrink: ,,Het scheelt dat we bij Univé gelukkig goed verzekerd zijn.’’

Verzekering

Nieuwleusenaar Hilbrink dacht tot in de puntjes beveiligd te zijn. ,,De verzekering zei nog: je hebt de spullen goed voor elkaar.’’ Na het vorige akkefietje met sigarettenrovers, in juni 2013, koos Hilbrink voor een deur met veiligheidsglas. Bovendien liet hij op eigen initiatief een stalen balk van drie meter vervaardigen die telkens na sluitingstijd met pinnen in de grond werd verankerd. Onmogelijk om de deur naar binnen toe te openen.

De dieven hadden daar het volgende op gevonden. Blijkbaar onbespied wrikten ze een klein half uur met een breekijzer aan de metalen rand van de deur. Beetje bij beetje kon de ruit, alhoewel nog intact, naar buiten toe omgebogen worden. Zo kwamen de drie criminelen alsnog binnen. ,,Ze wisten de weg’’, zegt personeelslid Ilona de Bruin-Mijnheer. ,,Vermoedelijk waren ze vrijdags ter verkenning in de winkel geweest. Mijn collega spotte types die ze niet vertrouwde.’’

Dekbedhoes

Op de videobeelden, helaas van matige kwaliteit, is te zien hoe de daders de rookwaar in hoog tempo in een dekbedhoes mikken. De sigaren en krasloten, alsmede de ING-betaalautomaat achterin de winkel, worden ongemoeid gelaten. De politie hield ’s middags een buurtonderzoek en riep getuigen met een flyer op zich te melden. Rond 05.00 uur maandagmorgen waren de daders met een auto op de Grote Markt. Om 05.22 sloegen ze toe.



Koper

Voor Jaap Hilbrink was het een maandagmorgen met een extra katterig gevoel. ,,Juist die ochtend om tien uur had ik in de winkel een afspraak met een kandidaat-koper. Ging niet door vanwege alle ellende. Ik hoop maar dat die man terugkomt, want ik leur eigenlijk al drie jaar met de winkel.’’ Als de avond valt zijn de bibbers bij Hilbrink nog niet verdwenen. ,,Vanavond maar een borrel voor het slapen gaan.’’



Bekijkt u dit artikel in de app? Klik dan hier voor een betere versie.