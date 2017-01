Ria uit Dalfsen is 'helemaal klaar' met dreigbrieven

DALFSEN - Ria Mutter uit Dalfsen is ‘helemaal klaar’ met de dreigbrieven die ze al bijna twee jaar ontvangt. „Ze schrijven dat ze m’n hond al hebben geprobeerd te vergiftigen, maar dat-ie niet toehapte.” Zij en haar man gaan eraan onderdoor, zegt ze

Het begon allemaal, zo suggereert ze zelf, met een protestactie in 2015 bij een mestvergister net buiten het dorp. Mutter was daar als lid van de Partij voor de Dieren en voerde actie tegen de vergister. Mutter vermoedt dat de dreiging uit ‘die hoek’ komt, maar noemt geen namen. Eigenaar Bert Huisman van de vergister wil niet reageren. „Het is allemaal verkiezingsretoriek”, is het enige dat hij kwijt wil.

Dierentuin

‘Een actie of beweging in Dalfsen en jullie worden de grens overgezet bij Scheveningen of op de bodem van de Vecht en eventueel opgesloten in de dierentuin’, staat volgens Mutter in een van de brieven. De Dalfsense is ten einde raad en heeft de meest recente dreigbrief aan haar adres op Facebook gezet, in de hoop dat zoveel mogelijk mensen hem delen. „Iemand moet toch weten van wie deze brieven afkomstig zijn. Ik hoop dat door het nu op Facebook te zetten, iemand zijn mond open doet.” Sinds het protest in februari 2015 heeft Mutter zes anonieme brieven gekregen. Eentje handgeschreven, de rest getypt. Mutter denkt aan twee ‘daders’.

De allereerste brief was identiek aan een reactie die eerder op de lokale website Dalfsennet stond, maar daar later is weggehaald. Ik weet dus eigenlijk wel van wie die is. Maar de latere brieven waren voor mijn gevoel anders dan die eerste”, vertelt de aangeslagen Mutter.

Vrijwilligerswerk

Ze kan haar emoties nauwelijks de baas. „We zijn geen hardwerkende mensen, staat in zo’n brief. Nou, mijn man heeft 48 jaar gewerkt! En zelf heb ik altijd vrijwilligerswerk gedaan. Hier in het dorp, maar ook daarbuiten.”

Mutter heeft van alle zes bedreigingen aangifte gedaan bij de politie. Ook de laatst ontvangen brief is al opgehaald door de recherche, laat ze weten.

Facebook

„Ik hoop dat ze er werk van maken en de dader kunnen pakken. Ze mogen er wat mij betreft wel wat meer gang achter zetten. We kunnen het eigenlijk niet meer aan. Ik gooi het niet voor niets allemaal op Facebook.”

Een politiewoordvoerder bevestigt de aangifte en zegt dat de zaak wordt onderzocht. „De brieven zijn in ons bezit.”