NIEUWLEUSEN - Het water in de wijk Westerbouwlanden in Nieuwleusen is sinds zaterdagochtend het thuis van 150 karpers. De 75 schub- en evenzovele spiegelkarpers zijn in de kou en regen uitgezet.

Water Nieuwleusen nieuw 'thuis' voor 150 karpers

