Video | Drie gewonden bij aanrijding N375

DE WOLDEN - Drie automobilisten zijn woensdag gewond geraakt bij een aanrijding op de N375. Het gaat om een 29-jarige man uit Hoogeveen, een 39-jarige man uit Steenwijk en een 57-jarige vrouw uit Meppel.

De 57-jarige vrouw reed in de richting van Meppel en uit tegengestelde richting reed de 29-jarige Hoogeveener in de richting van Koekange. Door nog onbekende oorzaak raakte de vrouw op de verkeerde weghelft en botste frontaal op de auto van de Hoogeveener. De auto van de 39-jarige automobilist werd vervolgens door een van de twee auto’s geraakt. De 29-jarige man is bij deze aanrijding ernstig gewond geraakt aan zijn been. De 39-jarige man en de 57-jarige vrouw zijn beide licht gewond geraakt. Alle bestuurders zijn overgebracht naar het ziekenhuis.