Özcan Akyol maakt tv-serie over zijn familie in Turkije

De Deventer auteur Özcan Akyol gaat komend jaar een televisieserie maken over Turkije. De serie wordt vanaf mei op zondagavond primetime uitgezonden op NPO2. "Ik ben blij dat ik dit mag doen."

Het is de bedoeling dat Akyol aan de hand van gesprekken met familieleden een beeld schetst van het hedendaagse Turkije. "Mijn ouders komen uit dat land en hebben veel broers en zussen. Ik heb dus tientallen ooms en tantes, neven en nichten. De meesten daarvan ken ik niet. Zij wonen door heel Turkije, in grote steden en in kleine dorpen. Aan de hand van hun verhalen wil ik de kijkers in Nederland laten zien hoe het leven van de doorsnee Turk eruit ziet."

Akyol, ook bekend als columnist van De Stentor en het AD, is door productiebedrijf Sky High gevraagd om de serie te maken. Begin 2017 reist hij af naar Turkije voor de opnames. Vanaf mei volgen vijf afleveringen op zondagavond om 20.15 uur op NPO2. "Ik ben blij dat ik dit mag doen. En dat het op primetime wordt uitgezonden is natuurlijk prachtig. Het is nu aan mij om er iets moois van te maken."