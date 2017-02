Agressietest voor bulldogs die Wonka doodbeten

DEVENTER – De twee Amerikaanse bulldogs die vorige week zaterdag in Deventer het hondje Wonka doodbeten, wachten nog op een aggressietest. Die test bepaalt of de twee Amerikaanse Bulldogs worden afgemaakt.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat voor een goede test de honden eerst gewend moeten zijn aan hun nieuwe plek. Na het incident werden de honden door de politie in beslag genomen.

MAG-test

,,Ze moeten eerst tot rust komen. Die gewenningsperiode duurt minstens twee weken.’’ Daarna ondergaan de honden een zogenaamde Maatschappelijk Aanvaardbaar Gedrag – test (MAG-test). Tijdens die test worden de honden gecheckt op overmatig agressief of angstig gedrag. Als die test voor de honden slecht uitpakt, dan worden de honden waarschijnlijk gedood.



Eigenaren

Anders wordt op basis van de geschiedenis van de honden en hun baasjes gekeken of ze terugkeren bij hun huidige eigenaren of dat een of beide honden worden ondergebracht bij nieuwe eigenaren.

Hondje Wonka werd vorige week zaterdag doodgebeten door de twee bulldogs. Het verdriet bij zijn baasjes Puck (77) en Jan (79) Landman was groot: ,,Ze pakken je een deel van je leven af."



Inslapen

Buurtbewoners zagen het gebeuren: ,,Ze werd in de bek van die honden door elkaar geschud alsof het een voddenbaal was.’’ Een andere buurman sprong ertussen, sloeg een van de Amerikaanse bulldogs verschillende keren hard op zijn neus, maar voor Wonka kwam dat te laat: de hond had al een doorgebeten nek en een losgetrokken, gebroken poot. De dierenarts kon niets anders dan het diertje in laten slapen.