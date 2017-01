article

DEVENTER - Aan de Ceintuurbaan in Deventer is in de nacht van maandag op dinsdag een auto uitgebrand. De auto stond geparkeerd op een parkeerplaats bij een garagebedrijf. Er raakte niemand gewond bij de brand.

Auto brand uit bij garagebedrijf in Deventer

