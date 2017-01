Autorijke Vijfhoek klaagt over parkeren

Zoals in alle Vinexwijken, wonen in de Vijfhoek veel gezinnen. Vaak staan er twee auto's voor de deur, althans dat is de bedoeling. Want voor die twee auto's is geen plek, zegt bewoner Maarten Bervoets. Met de grote hoeveelheid auto's in de wijk is volgens hem geen rekening gehouden. Hij klaagt over jarenlange parkeerproblemen.

Parkeertreurnis

Hij schreef op Facebook een brandbrief over de ‘parkeertreurnis’ aan de gemeente, nadat zijn vader een boete kreeg, omdat hij uit arren moede zijn auto maar parkeerde op een plek waar dat verboden is. Het bericht werd tientallen keren gedeeld. Volgens Bervoets, die in het Jeurlink woont, is parkeren in de wijk al jaren een probleem. ,,Ik woon hier nu veertien jaar, zolang is het al een probleem.’’ Bervoets: ,,Het gaat me niet eens om die boete, maar het gaat erom dat de gemeente al jaren geen actie onderneemt. Ze hebben ooit één parkeerplaats bij gemetseld, daar blijft het bij.’’.

Ontkenning

Woordvoerder Siebren de Noord erkent dat er sprake is van parkeerdruk in de Vijfhoek, maar ontkent dat er te weinig plek voor de auto is. ,,Ook wij zien dat in die wijk steeds meer auto’s zijn, maar het totale aantal parkeerplekken is op zich voldoende. Alleen kan niet iedereen zijn auto altijd voor het huis kwijt. Dan moet je gewoon wat verder lopen.’’ Bervoets: ,,Zo kan je overal wel een draai aan geven. Hier op vijftig meter zijn nog tien parkeerplekken, maar die zijn ook vaak bezet. Dus dan ben je al snel 200 meter van huis.’’

Jongeren

Het aantal auto’s in de Vijfhoek zou de komende jaren bovendien nog wel eens kunnen toenemen: de jeugdige wijk telt met 34 procent het grootste percentage jongeren van Deventer. Het gaat om jongeren van 0 tot negentien. De eerste lichting heeft al een rijbewijs en soms een auto. De komende jaren neemt de groep jonge autobezitters alleen maar toe. Toch zijn volgens De Noord maatregelen ook niet aan de orde. ,,Maatregelen zijn ook niet eenvoudig. Dan moet je groen gaan opofferen, dat wil ook niet iedereen.’’