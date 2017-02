article

Bökkers wil recordaantal optredens overtreffen

DEVENTER - De Sallandse rockband Bökkers wil in 2017 het recordaantal optredens van vorig jaar overtreffen. De teller staat nu al op 59 en moet ruim boven 100 uitkomen. De aanstormende boerenrockgroep treedt dit jaar onder meer op de Zwarte Cross op, bij Dauwpop en de Nijmeegse vierdaags. Maar in heel het land ook in tenten en op feestlocaties. In deze regio bijvoorbeeld in Vorden, Bathmen en Lemelerveld.

