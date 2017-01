article

BATHMEN - Een Poolse bestelbus is in de nacht van dinsdag op woensdag op een vrachtauto geknald. Dat gebeurde op de A1 ter hoogte van Bathmen. De chauffeur van de bestelbus, een Poolse man, is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Bestelbus knalt op vrachtwagen op A1 bij Bathmen

