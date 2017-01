article

1.6813595

DEVENTER - Het aantal subsidieaanvragen bij de gemeente Deventer voor de afkoppeling van regenwater van het riool is gestegen van negen in 2015 naar twintig in 2016. Twintig aanvragen zijn gehonoreerd en er is in totaal 31.000 euro uitgekeerd.

Belangstelling afkoppelen regenwater in Deventer in kleine stroomversnelling

