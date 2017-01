Circulus-Berkel past situatie vuilstort Westfalenstraat Deventer niet aan

DEVENTER - Het door tientallen lezers van de Stentor website onderschreven artikel 'onnodige drukte bij vuilstort Deventer ' is voor Circulus-Berkel geen reden maatregelen te treffen op de locatie Westfalenstraat.

Volgens woordvoerder Friederike Kleijn heeft het callcenter bijna geen klachten ontvangen. ,,Wel gebruiken mensen soms een telefoontje over iets anders om melding te maken van de lange wachttijden op het Recycleplein.''

Huishoudens kunnen dit jaar 100 kilo niet-recyclebaar afval gratis afleveren aan de Westfalenstraat. Vorig jaar was dit nog 200 kilo. Volgens Stentorsite-lezers ontstaan er nu lange wachtrijen doordat meer mensen dan voorheen moeten pinnen. Dat kan alleen bij de weegbrug.. ,,Er is nog geen plan voor het aanschaffen van een mobiel pinapparaat. Wel volgen we de komende tijd de situatie; mocht het wenselijk zijn alsnog een pinapparaat in te zetten, zullen we dat zeker overwegen'', zegt Kleijn. Zij benadrukt dat de gemeente en niet Circulus-Berkel tot het lagere gratis saldo heeft besloten.