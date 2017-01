article

1.6865003

DEVENTER - Het duurde even voor de gemeente en serie-ondernemer Ayhan Sahin het eens waren, maar er zit eindelijk schot in de verbouwing van het voormalige Luxor. Sahin verwacht dat de deuren van zijn nieuwe club Chicago in april voor het eerst openen.

Club Chicago in voormalige Luxor in Deventer opent waarschijnlijk in april

DEVENTER - Het duurde even voor de gemeente en serie-ondernemer Ayhan Sahin het eens waren, maar er zit eindelijk schot in de verbouwing van het voormalige Luxor. Sahin verwacht dat de deuren van zijn nieuwe club Chicago in april voor het eerst openen.

http://www.destentor.nl/regio/deventer/club-chicago-in-voormalige-luxor-in-deventer-opent-waarschijnlijk-in-april-1.6865003

http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.6010172.1485717004!image/image-6010172.JPG

Overijssel,Deventer,Cultuur, kunst en recreatie,Economie,top

Deventer