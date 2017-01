Daling bezoek Deventer halt toegeroepen

DEVENTER - De ontwikkeling van fors afnemende bezoekersaantallen aan de Deventer binnenstad is gestopt. In 2016 bleef het aantal bezoekers voor het eerst sinds jaren op peil.

Sinds 2012 (209.100 bezoekers) daalden de aantallen elk jaar met forse stappen, met 146.000 als dieptepunt. 146.200 mensen per week bezochten vorig jaar de binnenstad. Dat is nagenoeg gelijk aan 2015 (146.500). Deventer klimt met dat het getal een plaatsje op de ranglijst van best bezochte Nederlandse binnensteden, naar plek 31.

Ommekeer

De vorig voorjaar aangetreden Deventer binnenstadsmanager Peter Brouwer hoopt dat de cijfers duiden op een ommekeer. ,,Positief is dat de neergang tot staan is gebracht, maar we zijn er nog lang niet'', reageert Brouwer.

Sterk collectief

Brouwer wil met Deventer naar een plek in de top twintig. ,,Die ambitie is haalbaar en die hebben we met z'n allen uitgesproken. Het betekent dat we in 2017 verder gaan, waar we vorig jaar mee zijn begonnen. Met een sterk collectief van ondernemers en vastgoedeigenaren de binnenstad naar een hoger plan brengen.'' Brouwer ziet ook in de cijfers terug dat de economie herstelt en het consumentenvertrouwen groter is.

Deventer doet het vergeleken met vorig jaar en andere binnensteden al wel opvallend beter als het gaat om de mate waarin de bezoeker álle winkelstraten weet te vinden.