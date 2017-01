article

BEEKBERGEN/DEVENTER Een 29-jarige man uit Deventer is in de nacht van woensdag op donderdag om het leven gekomen bij een ongeluk in Beekbergen. Hij botste tegen een boom en was op slag dood.

Deventenaar verongelukt in Beekbergen

