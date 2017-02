Deventer 'bajesklant' snel opnieuw vast

DEVENTER - Ex-gedetineerden in Deventer komen relatief vaak snel opnieuw vast te zitten. Van de ongeveer 200 mensen die in Deventer jaarlijks uitstromen uit de gevangenis of uit voorlopige hechtenis, komt 42 procent binnen twee jaar opnieuw vast te zitten.

Landelijk ligt dat percentage op ongeveer 30 procent. Dat blijkt uit cijfers van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in een rapport over de reintegratie van gevangenen in acht gemeentes in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Het overgrote deel van de 200 personen die in Deventer jaarlijks na een hechtenis of een veroordeling terugkeert in de maatschappij, heeft korter dan zes maanden vastgezeten. Deventer telt van oudsher veel veelplegers. Een verklaring voor de hoge Deventer recidivecijfers heeft Willem Eekhuis van Veiligheidshuis IJsselland nu niet. Het Veiligheidshuis en de gemeente trekken samen op bij de terugkeer van ex-gevangenen. Eekhuis: ,,Ik heb deze cijfers nog niet gezien, die moet ik bekijken voor ik meer kan zeggen.’’

Opvallend is dat Deventer in vergelijking met de andere gemeentes veel doet om mensen die in de fout zijn gegaan opnieuw een plek te geven in de samenleving. Het vinden van een passende woning is voor oud-gevangenen vaak een knelpunt. Deventer is van de acht onderzochte gemeentes de enige gemeente die afspraken heeft met woningcorporaties om oud-gevangenen te huisvesten. Woningcorporaties stellen jaarlijks twee woningen beschikbaar voor moeilijke groepen, waaronder ex-gedetineerden. Bovendien doet Deventer mee aan een proef om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen voor mensen ‘met een smetje’; zoals ex-gevangenen. Circa 25 ex-gedetineerden doen vrijwilligerswerk via de gemeente.