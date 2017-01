Deventer bakermat van nieuwe hamburgerketen?

DEVENTER - In Deventer moet de eerste vestiging van hamburgerrestaurant Burgerdock komen. Deze droom hebben zeven vrienden onder leiding van Deventenaar Yusuf Demirelli, die een crowdfundingactie zijn begonnen. Maandag was er ruim 70.000 euro binnen van de benodigde 125.000 euro.

Belangstellenden kunnen in totaal 500 opties à 250 euro kopen. Een optie is 0,2 procent van de aandelen van de vestiging. De initiatiefnemers, die op termijn allemaal een Burgerdock-vestiging hopen te runnen, stellen dat één aandeel straks recht geeft op 0,2 procent van de winst. De crowdfundingactie loopt 23 januari om 18.00 uur af. Dan blijkt of er voldoende financiële basis is voor Burgerdock.

