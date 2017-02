Deventer bedrijf sluit miljoenendeal met Real Madrid

DEVENTER - Het Deventer bedrijf State of Football brengt de komende jaren honderdduizenden voetballen op de markt voor de ‘Koninklijke’.

Na FC Barcelona en Paris Saint-Germain heeft State of Football nu ook Real Madrid voor zich gewonnen. Het in voetbalmerchandising gespecialiseerde bedrijf in Deventer gaat, zo verwacht directeur Roel Bakker, in vijf jaar tijd 400.000 à 500.000 Real Madrid-ballen leveren voor de gehele Europese markt. Deze vertegenwoordigen een consumentenwaarde van 7,5 tot 8 miljoen euro.

De in Deventer ontwikkelde en in China geproduceerde ballen zijn onderdeel van een contract dat Bakker met de ‘Koninklijke’ heeft gesloten. State of Football gaat voor Real Madrid ook de distributie verzorgen van de volledige collectie fan-artikelen. Denk hierbij aan onder meer sport- en vrijetijdskleding, caps, sjaals, vlaggen, vanen én ballen. Bakker schat dat dit distributieverhaal jaarlijks een consumentenwaarde van 1,5 tot 2 miljoen euro oplevert.

,,Een prachtige klus en een enorme waardering voor de manier waarop State of Football werkt’’, aldus Bakker. Over wat de deal met Real Madrid voor de omzet van zijn bedrijf betekent, laat de directeur zich niet uit.

WK Voetbal

State of Football heeft nog een in potentie lucratieve deal gesloten. Het bedrijf is door de FIFA aangewezen om de merchandising voor het WK Voetbal in 2018 te ontwikkelen. Hoeveel dit Bakker en de zijnen gaat opleveren, hangt grotendeels af van de vraag of Nederland zich voor het WK weet te plaatsen. ,,Een goed WK, zoals in 2010 en 2014, betekent voor ons een consumentenwaarde van 3 à 3,5 miljoen euro. Vorig jaar haalden we tijdens het EK met alleen Belgische artikelen een marktwaarde van 350.000 euro.’’