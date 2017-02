Deventer brandweer rukt twee keer uit voor dezelfde brand

DEVENTER - De Deventer brandweer is zaterdag voor de tweede keer naar dezelfde, al gebluste, brand uitgerukt.

Rond 22:30 uur belde iemand dat er een woning in brand zou staan aan de Hagensteeg in de binnenstad. Ter plaatse bleek er een brand gewoed te hebben op de binnenplaats, maar dit vuur was al gedoofd voor de hulpdiensten ter plaatse waren.

Volgens de meldster waren de vlammen op een gegeven moment metershoog en bevond de brandhaard zich tegen de achtergevel, langs een deur en raam van de woning. De oorzaak, en wat er precies gebrand heeft is onbekend.

Om 22:50, net nadat de brandweer was vertrokken, kwam er opnieuw een melding uit hetzelfde appartementencomplex. Een bewoner op de bovenverdieping rook een sterke brandlucht en belde daarvoor de brandweer. Het bleek om een appartement te gaan direct boven de eerdere brandhaard. Vermoedelijk is de brandlucht van het eerdere incident pas later de woning binnen getrokken.