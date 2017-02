Deventer praat over kindermishandeling

DEVENTER - Peuterspeelzaalleidsters, juffen, kinderartsen, verpleegkundigen, agenten: een zaal vol mensen die graag willen weten hoe ze kindermishandeling beter kunnen signaleren.

Het zijn de professionals die bij elkaar zijn op initiatief van de ziekenhuizen uit Zwolle en Deventer. De gemeente Deventer organiseert het symposium in samenwerking met onder meer Windesheim. Saxion is ook aangehaakt De expertise uit de regio vindt elkaar. De middag voelt als broodnodig: er zijn ruim honderd mensen, maar het hadden er makkelijk vier keer zoveel kunnen zijn. Het overgrote deel van de mensen is op de wachtlijst beland. Na een algemene inleiding door de mensen van de beide ziekenhuizen waaieren de deelnemers uit voor workshops. Hoe om te gaan met privacy, welke blauwe plekken zijn gek, of praktijkvoorbeelden van Veilig Thuis.



Routekaart

De routekaart die speciaal voor Deventer ontwikkeld is, gaat bij iedereen in de tas. Het is een blauwdruk voor gemeenten in de regio die hetzelfde willen doen. Het onzichtbare zichtbaar maken, dat is het doel. De routekaart vermeldt precies wat je kunt doen bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Want ook voor een advies kun je bij Veilig Thuis terecht. De organisatie die in de regio IJsselland er voor probeert te zorgen dat mensen veilig thuis kunnen wonen werd vorig jaar 1631 keer gebeld voor een advies, er werd 1810 keer melding gedaan van mogelijke misstanden en 737 keer werd onderzoek ingesteld.