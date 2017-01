Deventer raadslid Ankie Pannekoek overleden

DEVENTER - Ankie Pannekoek, raadslid van de gemeente Deventer voor D66, is zaterdag overleden.

Ankie Pannekoek was al geruime tijd ziek, maar bleef tot het laatste betrokken en deelnemen aan raadsvergaderingen van de gemeente Deventer. Zaterdagochtend is ze in haar slaap overleden.

Zeer betrokken

Pannekoek was bezig aan haar tweede periode als raadslid. De Schalkhaarse wordt herinnerd als een zeer betrokken politica. ,,Als er ergens iets aan de hand was klom Ankie op haar fiets om te horen en te zien wate er aan de hand was en hoe het in elkaar zat'', zegt Bas Noor, fractievoorzitter van D66. ,,Ze was een zeer fijne vriendin en collega. Erg benaderbaar en vriendelijk voor iedereen. We zullen haar heel erg missen.''

Koopzondagen

Pannekoek zette zich vooral in voor de economie van Deventer. In het bijzonder de koopzondagen. Verder was ze erg begaan met de leefbaarheid in haar dorp Schalkhaar. Zo diende ze bijvoorbeeld in het najaar nog een voorstel in om het gemeenteloket in Schalkhaar toch open te houden. Haar voorstel werd toen door een meerderheid in de raad gesteund.