Deventer verjaagt hoeren van Bokkingshang naar internet

DEVENTER - Mocht Deventer vandaag gelijk krijgen van de Raad van State in de langslepende kwestie over de gesloten ramen aan de Bokkingshang, dan vreest oud-prostituee Metje Blaak voor het einde van de roemruchte hoerenstraat. ,,Dit is een sterfhuis-constructie''

Hij schuift voorzichtig langs wat ramen, spreekt enthousiast een vrouw aan, probeert het bij een volgende en stiefelt dan weg door de gure winterkou. ,,Geen mooie vrouwen’’, prevelt de veertiger misprijzend. Over smaak valt niet te twisten, maar feit blijft dat voor de hoerenloper in Deventer al zes jaar lang heel wat minder te kiezen valt: op last van de gemeente zijn 33 van de 44 prostitutieramen aan de roemruchte Bokkingshang sinds 2011 gesloten. De gemeente weigert de beoogde exploitant van die ramen een vergunning op basis van BIBOB-onderzoek: volgens dat bureau dat ondernemers screent, loopt de gemeente kans dat die vergunning wordt misbruikt voor criminele activiteiten, zoals witwassen.

Climax

Donderdag volgt de apotheose: dan staan gemeente en exploitant Azalea BV voor de Raad van State, de hoogste bestuursrechter. Mocht Deventer die zaak winnen, dan vreest oud-prostituee Metje Blaak voor het einde van de Bokkingshang. Ze werkte meer dan tien jaar in Deventer en volgt de affaire nauwgezet. Ze denkt dat er iets anders aan de hand is dan risico op criminele activiteiten achter de ramen. Ze wijst naar de gemeente. ,,Ze rekken de boel zolang dat niemand straks die ramen nog wil bezetten. Dit is gewoon een sterfhuisconstructie.’’

Strategie

Ze gaat nog even door. ,,Dit is puur strategie. Als ze dit winnen, zul je zien dat ze andere exploitanten straks gaan uitkopen.’’ Dat bestrijdt Freek Stein, veiligheidstopman van de gemeente. ,,Wij hebben altijd gezegd dat de vergunningen gewoon beschikbaar blijven, ook als deze exploitant een vergunning een geweigerd wordt. Er is voor ons geen ander doel dan het weren van criminele activiteiten.’’

Tony

Bovendien heeft Blaak even buiten Tony gerekend, die al 35 jaar ramen verhuurd aan de Bokkingshang. ,,Mij krijgen ze never nooit weg. Ik heb alles voor elkaar, ook mijn vergunningen. Misschien als ze met een miljoen belastingvrij komen.’’ Ze is bovendien altijd goed voor haar ‘meisjes’ – het eufemisme dat in het metier geldt voor dame van lichte zeden. Zelf werkte Tony ook, maar die tijd ligt ver achter de zeventiger. De vrouwen die ze heeft zitten zijn vooral Hollandse dames, vertelt ze vanuit de deuropening van haar rijtjeswoning in een dorp rond Deventer.

Kwartetje

Die Hollandse dames zijn een half uur later aan de Bokkingshang nergens te bekennen. Rond twee uur zitten er nog vier ‘meisjes’. Dat was twintig jaar geleden wel anders, weet Metje Blaak. Toen zaten er tientallen: kop-staartbotsingen door klanten die hun nek bijna verdraaiden om de dames te bekijken waren aan de orde van de dag. Ook gebrek aan keuze ziet Blaak als funest voor de klandizie. ,,Als je als vrouw een jurk gaat kopen, dan wil je ook meer keuze. Dat geldt ook voor de klanten van prostituees. Die willen wat te kiezen hebben.’’

Online

Deventer drijft de prostitué naar het internet, vindt ze. Op Kinky.nl staan dagelijks zo’n 60 advertenties van dames die vanaf het internet de Deventer seksmarkt bedienen. Blaak: ,,De behoefte blijft, dus je krijgt een verschuiving naar het internet. Daar heb je helemaal geen zicht op.’’ In Deventer zien ze die verschuiving naar het internet ook, blijkt uit rapporten van de gemeente. Alleen heeft die verschuiving volgens Deventer niets te maken met het sluiten van de Bokkingshang: dat is een landelijke trend, net als de verschuiving van aankopen doen in een echte winkel naar webwinkels. En de dames zelf? Die willen op geen enkele vraag ingaan. ,,Papi, kom binnen, Papi’’, klinkt het liefkozend met een vet Zuid-Amerikaans accent. Als blijkt dat de gast niet voor seks komt, maar voor informatie, verandert de verleidelijke glimlach in een gestaalde pokerface. ,,Geen informatie.’’ En de luiken gaan dicht.