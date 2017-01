article

DEVENTER - De 31-jarige vrouw die in april vorig jaar ernstig gewond raakte bij de brand in haar woning aan de Geleenstraat, is gisteren overleden. Ze werd na de brand in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd.

Deventerse (31) overleden aan koolmonoxidevergiftiging na brand flat Deventer

