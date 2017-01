Deventerse heeft Disney als een drug

DEVENTER - Disneyland laat Regina Rößing uit Deventer alles vergeten. ,,Als ik daar ben dan denk ik niet aan oorlogen of andere ellende. Dan ben ik echt in een andere wereld.’’ Al jaren haalt ze de vreugde van Disney en zijn cartoons in haar dagelijkse leven. Onder andere door elke twee maanden een Disney-avond te houden met vrienden. Haar grootste droom? Trouwen in Disneyland.

Voor Rößing is het – net als miljoenen anderen fans – een bijzonder jaar. In 2017 viert Disneyland Parijs het 25-jarig bestaan. En de Deventerse zal zich zeker in dit feest onderdompelen. ,,Op 26 maart beginnen de feestelijkheden. Het weekend daarna gaan wij er naar toe. Dan kopen we een jaarkaart en gaan in ieder geval elk seizoen naar Parijs.”

'Jij bent mijn beste vriend'

Haar Disneytrips maakt ze met haar beste vriend Daniël. ,,Dennis, waar ik mee samenwoon, is niet zo’n Disneyfan. Alleen met kerst gaan we met z’n vieren. Dennis en de vriend van Daniël blijven dan op een bankje buiten wachten als we voor 2 uur in een rij staan bij een attractie. Die zien dat niet zo zitten.’’ Toch zou ze graag met Dennis in Disneyland trouwen. Dat is haar ideaal. ,,Als ik dan op Facebook foto’s zie van andere mensen die daar trouwen, dan tag ik hem er altijd in. ‘Het is maar een park’, zegt hij dan. Hij is heel realistisch.’’

'Tijdenlang verhaald'

Ze woont sinds 2009 in Deventer. ,,Toen ik met Dennis ging samenwonen moesten we het wel hebben over de inrichting van het huis. Ik heb veel Disney-souvenirs. En ik hou ook van Hello Kitty, dus we moesten wel tot een eerlijke indeling komen.’’ Haar mooiste souvenir – een beeldje van Belle en het Beest dat ze voor 200 euro in Disneyland kocht – staat in een vitrine in de woonkamer. ,,Misschien wel veel geld voor zo’n beeldje, maar als je bedenkt hoeveel plezier ik er van heb..."

'Laat het los'

,,Toen wij voor de eerste keer Disneyland binnenstapten huilden we door alle positieve gevoelens”, beschrijft Regina haar eerste bezoek aan het park. Samen met Daniël staat ze moeiteloos een uur in de rij om samen met bijvoorbeeld Winnie de Poeh op de foto te gaan. ,,En we zijn elke keer zenuwachtig als wij een figuur ontmoeten. Disneyland is een andere wereld…gewoon magisch. Je kunt misschien zeggen dat het gek is dat je dit als 32-jarige doet, maar als je daar bent sta je er niet bij stil hoe oud je bent. Je vergeet even alles. Dit is een passie, waarin je helemaal los kunt gaan. Iedereen heeft afleiding nodig, dit is die voor mij’’.

'Kom er bij'

Dat is ook de reden dat ze elke twee maanden een Disney-avond houdt, waarbij dan weer twee films uit de rijke collectie van de Amerikaanse tekenaar vertoond worden. En er worden taarten en koekjes volgens het thema gemaakt. Daarbij loopt iedereen in bijbehorende kleding. ,,Jazeker, ik heb Mickey Mouse-oren en die zet ik dan soms op. Maar ik heb ook T-shirts, truien en schoenen met Frozen of andere figuurtjes. En ja, ik slaap altijd in een Disney-nachthemd.’’

'Kleuren van de wind'

De 32-jarige manager bij McDonalds Deventer heeft ook in haar werk vaak te maken met creaties van het Amerikaanse concern. ,,Regelmatig hebben we een Frozen-dag bij de McDonalds. Daarvoor huren we figuranten in. Die heb ik uitgekozen en geschminkt.’’

'Dat Is Mijn Wens'

Behalve het huwelijk heeft ze nog meer plannen voor de toekomst: ,,Volgend jaar willen we op vakantie naar Shanghai of Hong Kong. Daar hebben ze net een nieuw Disneyland geopend.’’