Video | Mogelijke vluchtauto overval Raalte brandt uit in Diepenveen

DIEPENVEEN - De brandende auto in Diepenveen zou heel goed de vluchtauto kunnen zijn van de drie overvallers die zondagnacht een woningoverval pleegde in Raalte.

,.,Korte tijd na de overval in Raalte hebben ooggetuigen daar een Volkswagen Golf zien rijden. Niet veel later wordt in Diepenveen een soortgelijke auto brandend aangetroffen. Het lijkt één plus één is twee, maar er loopt nu een onderzoek, die moet uitwijzen of de brandende auto inderdaad met de overval in Raalte te maken heeft'', aldus een woordvoerder van de politie.

De auto die uitbrandde in Diepenveen is eerder zondagavond gestolen in Deventer.