Dieven tegen de lamp bij Het Goed Wijhe

DEVENTER 'Heel uitzonderlijk' noemt een woordvoerder van kringloopbedrijf Het Goed het dat op één dag twee dieven zijn betrapt. ,,We hebben hier wel eens een stelend echtpaar gehad, maar tot maandag nooit eerder twee los van elkaar staande dieven op dezelfde dag.'' De bewaker hield maandag in de kringloopwinkel aan de Harderwijkerstraat kort na het middaguur een 59-jarige man uit Duivendrecht staande die er zonder te betalen met een aantal dvd's vandoor wilde gaan.

Later die middag zag een 60-jarige Deventerse een diefstalpoging mislukken. Zij had onder meer lampen, glazen, bestek en een muts bij zich.

Zowel de man als de vrouw moest mee naar het politiebureau. De westerling kreeg een winkelontzegging voor twaalf maanden. Gisteren was onduidelijk of dit ook voor de Deventerse geldt. Beiden zijn na verhoor heengezonden. Het OM bepaalt of zij worden vervolgd.

De woordvoerder van de kringloopwinkel gaf aan dat er ook bij Het Goed helaas regelmatig sprake is van diefstal. ,,Als iemand wordt betrapt, nemen we hem of haar mee naar een afzonderlijke ruimte en bellen we altijd de politie. Gelukkig hebben we nooit geweldsincidenten gehad. We willen een winkel zijn waar klanten veilig kunnen winkelen en personeel veilig kan werken.''