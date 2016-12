Een vuurwerkvrij Deventer gaat geld kosten

DEVENTER - In Deventer moet over een jaar met oud en nieuw een aantal plekken als vuurwerkvrij zijn aangemerkt.

Daar is het dan verboden te knallen om overlast te verminderen. Maar de kans is groot dat de instelling van zulke verbodszones in de papieren gaan lopen.

De aanname van de Deventer politiek dat er geld vrij komt doordat met die zones rond oud en nieuw minder schade ontstaat, klopt niet. Dat denken ambtenaren na een eerste verkenning. Zo moet de gemeente met bordjes duidelijk aangeven dat vuurwerk afsteken niet mag, zit er werk in het aanwijzen van de zones en is er geen geld voor controles. Een grote vuurwerkshow ter compensatie van het verbod kost tienduizenden euro's. Bovendien valt de schade aan vernielde parkeerautomaten of straatmeubilair in Deventer de laatste jaren erg mee.