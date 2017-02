Geen poortjes meer in bieb Deventer

DEVENTER - In de nieuwe bibliotheek aan de Stromarkt komen geen detectiepoortjes meer, aldus interieurarchitect Jan David Hanrath. Er is niemand die vrijwillig een bibliotheekboek wil stelen en voor degene die echt kwaad wil is het een koud kunstje te stelen, of je nu wel of niet detectie hebt, vertelt Hanrath bij de presentatie van het voorlopig ontwerp aan het bibliotheekpersoneel. Ook komt er geen inleverrobot meer. Die vertraagt het uitleenproces.

De moderne bibliotheek is geen uitleenfabriek, aldus Hanrath. De nieuwe bibliotheek In Deventer krijgt straks dan ook een hele andere uitstraling dan de huidige die vooral gericht is op zoveel mogelijk boeken uitlenen.

Japanse hoogte

Er komen allerlei verschillende studieplekken. Treincoupeetjes, zitjes op Japanse hoogte, stoelen waarin je kunt verdwijnen, raamplekken in de vensterbank, samenwerk- en stilteplekjes: door het hele pand heen. De kinderen vinden hun gading op de eerste en tweede verdieping. Het is belangrijk de kinderen boven de 12 niet het idee te geven dat ze bij de kleintjes horen. Terwijl de kleineren juist de beschutting en voorleesplekken nodig hebben.

Multifunctioneel

Er worden speciale kasten ontwikkeld die door de kubusvorm multifunctioneel zijn. Boeken worden zowel frontaal als met de rug gepresenteerd. De kubussen kunnen hoekjes vormen waardoor natuurlijke afscheiding komt. De inleverrobot verdwijnt: mensen kunnen de ingeleverde boeken scannen en terug zetten in de inleverkast: daar kunnen ze ook gelijk weer uit meegenomen worden door andere lezers.

Nieuwe functie

Beneden komt bovendien een praatplaats waar zo nodig 80 stoelen in de openbare ruimte kunnen komen. Net naast de 'marktplaats' waar een jaarlijks thema uitgewerkt wordt. Want de nieuwe functie van de bibliotheek is eens te meer kennis. Niet de overdracht, want kennis past straks in een processor ter grootte van een telefoon, denkt Hanrath. Maar verbreden, verrijken, kauwen op een vraag in de samenleving. Dat kan op allerlei werkplaatsen in de bibliotheek. En dan is er ook plek voor maken: 3d-printen, filmen, houtbewerken: in de bieb van de toekomst is het allemaal mogelijk.

Het definitieve inrichtingsontwerp ligt over een week of acht klaar. Nu is de tijd waarin nog allerlei aanpassinkjes plaats kunnen vinden.