Geert Grote Universiteit houdt het na jaar voor gezien in Kampen

KAMPEN/DEVENTER - Een jaar nadat de Geert Grote Universiteit (GGU) met 50.000 boeken van Deventer naar Kampen trok, houdt de universiteit het voor gezien in die stad. Dat schrijft Sybrand Buve, secretaris van de universiteit zonder leerlingen.



Volgens Buve heeft het College van Bestuur van de Universiteit een jaar na de verhuizing naar Kampen ‘de conclusie getrokken dat Kampen voor de GGU een vergissing is geweest’. De universiteit is er volgens hem niet in geslaagd ‘een begin van draagvlak’ binnen de Kamper samenleving te vinden.





De GGU was in Kampen neergestreken in de Protestants Theologische Universiteit aan de Oudestraat, nadat ze teleurgesteld Deventer verlieten omdat ze naar eigen zeggen geen enkele steun van de gemeente voelden. In Kampen voelde de GGU die steun vanuit de politiek wel. Volgens Buve werkt de GGU nu aan een strategie om voet aan de grond te krijgen in Oosterbeek, vlakbij Arnhem. Hij wenste dit weekend geen mondeling commentaar te geven aan de krant over de invloed van het vertrek uit Kampen op de toekomst van de GGU.