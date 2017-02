article

DEVENTER/ RAALTE - Overijssel trekt zeven ton uit om wegen in Deventer en Raalte aan te pakken. Voor Deventer heeft de provincie (zoals verwacht) subsidie-aanvragen gehonoreerd voor de herinrichting van de Oosterwechelsweg in Schalkhaar, versmalling Deltalaan en inrichting tot 60-kilometerzones in het buitengebied van Bathmen.

Geld voor verkeersmaatregelen in Deventer en Raalte

