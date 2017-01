article

DEVENTER - Tentenbedrijf Gerjak Outdoor in Deventer is failliet verklaard. Volgens curator mr. Michiel Vriezekolk spelen onder meer productieproblemen in China een rol en claimen schuldeisers, waaronder de Rabobank, forse bedragen.

Gerjak Outdoor in Deventer failliet

Deventer