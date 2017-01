Goedkoopste biertje bij Go Ahead Eagles, PEC in middenmoot

DEVENTER/ZWOLLE – BIJ Go Ahead Eagles ben je als bierliefhebber en supporter het beste af in de eredivisie. Bij de Deventer club is een biertje het goedkoopste van alle clubs op het hoogste voetbalplatform. Bij Heerenveen en Vitesse ben je het meest kwijt voor een biertje.

Dat is de uitkomst van en onderzoekje van besparingsplatform Kortingscode.nl. Er is onderzoek gedaan naar de verschillende formaten bier en daar is de gemiddelde prijs per centiliter over berekend. Bij Go Ahead betaal je 136 euro per seizoen als er elk duel twee biertjes van een halve liter wordt genuttigd. Bij PEC Zwolle, dat de twaalfde positie bekleed in het onderzoekje, is dat 170 euro. Heerenveen is met 187 euro de duurste eredivisieclub voor een litertje bier. Van de traditionele top drie is een beker bier bij Feyenoord gemiddeld het goedkoopst (153 euro), gevolgd door Ajax (164,69) en PSV (170).