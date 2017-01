Harry F. dwong zijn personeel als stroman te fungeren

DEVENTER - De van miljoenenfraude verdachte goededoelenbaas Harry F. (69) uit Wierden dwong zijn personeel om als stroman zitting te nemen in de besturen van zijn stichtingen. Zo fungeerden zij ongewild als dekmantel voor zijn oplichtingsmachine, waarvan honderdduizenden Nederlanders de dupe werden. Dat zeggen oud-medewerkers die jarenlang voor F. werkten tegen de Stentor.

Diverse personeelsleden zijn de afgelopen jaren door F. ‘gevraagd’ om bestuurslid te worden van een van zijn drie goede doelen. Het gaat om de Nederlandse Stichting voor Hulp aan Dieren (NSHD) en Stichting Help uit Deventer en Menodi uit Nijmegen.

In documenten uit het handelsregister is te zien dat bij alle stichtingen telkens dezelfde namen als bestuurslid terugkeren - zowel de drie verdachten Harry F., Janneke R. en Wilfried W. als personeelsleden. Die laatste stellen in uitgebreide gesprekken met de Stentor dat een bestuurspost weigeren geen optie was bij F., die ze omschrijven als ‘autoritair’ en ‘dwingend’. „Als Harry wilde dat je bestuurslid werd, dan deed je dat”, zegt Erik, die zelf NSHD-bestuurslid was.

Op papier

Zo’n bestuursfunctie was er puur op papier, vergaderingen waren er niet. En hoewel F. zelf niet in alle besturen zat, bepaalde hij achter de schermen wat er gebeurde. Alleen als er iets moest worden getekend, werd een bestuurslid opgetrommeld. Die moest, zonder de inhoud te mogen zien, een handtekening zetten.

Sommige medewerkers wisten niet eens dat F. ze tot bestuurslid had gemaakt. Oud-medewerker Carlos Duursema kwam daar vorige maand pas achter tijdens een getuigenverhoor bij de politie. Hij was vier jaar lang bestuurslid zonder dat hij dat zelf wist. „Ik was stomverbaasd. Harry liet je op dwingende wijze wel eens wat tekenen, zonder dat je wist wat het precies was. Achteraf naïef, maar tegen Harry zei je geen nee.”

Justitie verdenkt F. van miljoenenfraude en doet onderzoek naar zijn wervingsbedrijven en stichtingen. Nog geen 8 procent van het donateursgeld zou daadwerkelijk aan goede doelen zijn besteed.

Afgelopen zaterdag stelden deskundigen uit de goede doelenbranche in deze krant dat bij de dierenhulpstichtingen van F. sprake was van een ‘oplichtingsconstructie’. F. en zijn medeverdachten zeggen onschuldig te zijn.