Hond Guus Transfuus brengt redding

TWELLO – Doodsbleek ziet de kleine Lex als hij door zijn baasje naar binnen wordt gebracht bij de dierenkliniek in Twello. Daar zien ze het gelijk: deze hond heeft gevaarlijk weinig bloed in zijn lijfje. De schattige cavalier king charles spaniel is door een interne bloeding in levensgevaar.

Tijd om het bloed uitgebreid te testen is er eigenlijk niet: Lex heeft zo snel mogelijk vers bloed nodig. Nederland kent welgeteld één bloedbank voor honden: de Eerste Veterinaire bloedbank in Nijverdal. Daar bloed voor een transfusie bestellen en laten bezorgen per koerier kost echter tijd en geld en zoals gezegd; tijd heeft Lex eigenlijk niet meer. Maar daar is praktijkhond Guus, dertig kilo schoon aan de haak en kerngezond.



Kwispelen

In bijna vier uur druppelt een halve liter bloed van Guus naar het doodzieke hondje. Met onmiddellijk resultaat. Lex is niet lijkwit meer, maar krijgt weer kleur. ,, Zonder deze transfusie had hij het niet gered’’, zegt dierenarts Richard de Jong een dag later. Hond Guus, die naast hem zit, kwispelt zo hard dat zijn staart keihard tegen de kastjes van de praktijk trommelt. De Weimaraner heeft het weer geflikt: opnieuw heeft hij een andere hond het leven gered. Bloedtransfusies bij honden zijn veel minder gebruikelijk dan bij mensen en lang niet alle dierenartsen voeren ze uit, vertelt het dierenartsenechtpaar

Koekjes

Richard de Jong en Laura Broekman in hun praktijk aan de Molenstraat. Samen runnen ze nu negen jaar de dierenkliniek Twello. ,,In die tijd hebben we misschien drie a vier keer een bloedtransfusie uitgevoerd.’’ Telkens was hond Guus de klos, in ruil voor wat koekjes en een extra aai. Het leverde hem in de praktijk de onvergetelijke bijnaam Guus Transfuus op. De Jong: ,,Guus heeft er al een paar op zijn conto.’’ Eerder redde hij onder meer een aangereden Malteser en een hondje met bloedarmoede na een gevaarlijke parasiet. Of Guus dan toevallig dezelfde bloedgroep heeft als de honden die hij gered heeft? Dat niet, doceert dierenarts De Jong.



Bloedgroepen

Honden blijken nog veel meer bloedgroepen te hebben als de vier die de mens telt: ruim twintig. ,,Maar bij de eerste keer bloed geven maakt dat niet uit: dan hebben ze nog geen antistoffen tegen ander bloed, dus het lichaam accepteert het bloed gewoon.’’ Na die eerste keer vreemd bloed maakt de hond wel antistoffen aan, een tweede keer vreemd bloed geven kan dus wel gevaarlijk zijn. En voor wie het zich afvraagt: hondje Lex maakt het uitstekend, ook twee dagen na zijn bloedtransfusie. Met dank aan Guus Transfuus.