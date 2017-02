Hondje Wonka verscheurd door bulldogs

DEVENTER - Puck met het witte hondje wordt ze genoemd in de buurt. Dat witte hondje is Wonka, een kruising tussen een Malteser en een poedeltje. Wonka is niet meer. Zaterdagmiddag rond zes uur wordt het beestje door twee Amerikaanse bulldogs op gruwelijke wijze doodgebeten.

,,Ze werd in de bek van die honden door elkaar geschud alsof het een voddenbaal was’’, zegt een buurtbewoner die het zag gebeuren. Een andere buurman sprong ertussen, sloeg een van de Amerikaanse bulldogs verschillende keren hard op zijn neus, maar voor Wonka kwam dat te laat: de hond had al een doorgebeten nek en een losgetrokken, gebroken poot. De dierenarts kon niets anders dan het diertje in laten slapen. Het verdriet bij zijn baasjes Puck (77) en Jan (79) Landman is een dag later groot. ,,Ze pakken je een deel van je leven af. Wonka was zo gek als een deur, maar we waren er ontzettend gek op.Onze hond was ons alles waard.’’ Het schattige beestje maakte geen schijn van kans tegen de krachtige Amerikaanse Bulldogs, die normaliter tussen de 30 en 55 kilo wegen en vroeger onder meer werden gebruikt voor bull-baiting: een bloedige sport waarbij de honden het gevecht aan gingen met stieren. Ook Puck werd aangevallen: met een bloedige vleeswond aan het been moest ze gisteravond naar de spoedpost van het Deventer Ziekenhuis.



Opties

De baas van de honden, een 39-jarige Deventenaar die na het incident werd aangehouden, was ook kansloos: volgens verschillende buurtbewoners rolde hij over de grond met een van zijn honden, maar kon hij het beest niet in bedwang houden. De man is aangehouden en inmiddels weer op vrije voeten. Hij en zijn vriendin willen geen commentaar geven op de kwestie. De twee bulldogs zijn in beslag genomen. Ze ondergaan een agressietest. Onder meer op basis van die test, de aangifte van Puck en Jan en de voorgeschiedenis van de honden, zien er drie opties: euthanasie, herplaatsing van één hond, of herplaatsing van beide honden. Buurtbewoners beweren dat dit niet het eerste incident met de honden. Ze zouden al vaker gebeten hebben.



Meerdere incidenten

Het stel kan de honden niet de baas, is het verhaal. Agent Arjan Goudriaan van de hondenbrigade bevestigt dat er meer incidenten zijn geweest. ,,Er is in ieder geval een melding geweest. Op basis daarvan hebben deze mensen ook een waarschuwing gehad van de gemeente.’’ Volgens Goudriaan zet de politie in op herplaatsing van beide honden. ,,Mits ze uit de testen tenminste psychisch gezond blijken.’’ Van een muilkorfplicht voor deze honden was ten tijde van het incident geen sprake, vertelt hij in de woning van Jan en Puck, waar het oudere stel is omgeven met familie. Als troost gaan de kinderen Chinees voor ze halen, maar die schrale troost smaakt vandaag heel zuur. Het huilen staat ze nader dan het lachen. ,,Het is gewoon heel verdrietig.’’ Wonka wordt maandag gecremeerd. Puck Landman wil daar niet bij zijn. Daar kan ze niet tegen. Een nieuwe hond komt er ook niet. ,,Als wij nu nog een hond nemen, dan overleeft die hond ons. Dat kunnen we die hond niet aandoen.’’