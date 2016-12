Huisarrest blijft uit voor asielzoekers in Schalkhaar

SCHALKHAAR - Geen enkele bewoner van het asielzoekerscentrum in Schalkhaar moet tijdens de jaarwisseling verplicht binnenblijven.

In azc's elders in het land zijn wel gebiedsverboden voor asielzoekers uit veilige landen, zoals Marokko of Algerije, uitgedeeld. Dat moet overlast door deze mensen voorkomen.

De gemeente Deventer laat weten dat met politie en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wel is gekeken naar de mogelijkheid tot gebiedsverboden voor een aantal individuen. "Maar daar is geen aanleiding voor", zegt woordvoerder Maarten-Jan Stuurman van de gemeente.

Aan het COA is wel gevraagd om in overleg één persoon binnen te houden, zonder dreiging van een verbod en aanhouding bij overtreding daarvan. Het gaat om een persoon die met trauma's worstelt, stelt Stuurman. "Maar dat is geen gebiedsverbod", ontzenuwt hij berichten van RTL Nieuws.