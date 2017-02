In huis energie besparen zonder kosten

Woningeigenaren in Overijssel en in Lochem en Zutphen kunnen hun woning energievriendelijker maken, zonder dat hun maandlasten stijgen en zonder dat ze de aanleg van de maatregelen zelf betalen. Dat is mogelijk dankzij het woningabonnement (WOAB).

De kern is dat energiebesparende maatregelen zichzelf op termijn terugverdienen. Minder energieverbruik is immers minder energielasten. De investeringen in energievriendelijke maatregelen worden voorgefinancierd. Daardoor dalen de lasten, dat voordeel wordt gebruikt om investering van de maatregelen af te lossen. De lasten blijven dus gelijk, maar de woning wordt energievriendelijker.

Het woningabonnement (WOAB) waarmee eigenaren hun woning zonder kosten energievriendelijker kunnen maken, is een uniek concept. Dat stelt Henk de Jager namens de organisatie. ,,Er is vaker over gesproken, maar hier wordt het voor het eerst uitgevoerd." WOAB werkt samen met de gemeente Deventer, KonnecteD, Krediet Bank Salland, notaris Brummelhuis, Van Wijnen Oost, Wolters Holding en Van Dorp Installaties.

Ontzorgen

​,,We willen niet alleen mensen met een koopwoning kostenneutraal een pakket energiebesparende maatregelen aanbieden, maar ze ook ontzorgen. Dat wil zeggen dat wij het hele traject verzorgen. We beginnen met een energiescan, geven advies, installeren de maatregelen, regelen de financiering en verzorgen de garantie van de maatregelen.'' In principe komen alle eigenaren van koopwoningen in aanmerking. ,,We richten ons daarom vooral op woningen van voor 2005, omdat daar de meeste energiewinst te halen valt. Daarvan zijn er in Overijssel alleen al enkele tienduizenden.''

Lochem en Zutphen

Vooralsnog wordt het concept uitgerold ook in de gemeenten Lochem en Zutphen en de provincie Overijssel. De Jager: ,,Het werkgebied wordt zeker vergroot. Dat is ook nodig. Want om het rijksbeleid om in 2050 energieneutraal te zijn te halen, moeten nog heel wat stappen worden gezet.''