DEVENTER - De Deventer wethouder Jan Jaap Kolkman (PvdA) verdiende met 14.000 euro in 2015 het meest bij van alle bestuurders in Deventer en van de colleges van B en W elders in deze regio. Maar het geld verdwijnt niet in Kolkmans eigen portemonnee. ,,Het ligt genuanceerder’’, reageert woordvoerder Maarten-Jan Stuurman. ,,Het geld dat Kolkman verdient, gaat naar de gemeentekas.’’

Inkomsten Kolkman voor gemeentekas Deventer

