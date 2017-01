Interesse in doorstart Deventer bedrijf Gerjak Outdoor

DEVENTER - Klanten van het failliet verklaarde tentenbedrijf Gerjak BV in Deventer kunnen geen aanspraak maken op hun garantieregeling. Noodzakelijke reparaties worden, zo legt curator mr. Michiel Vriezekolk uit, door een externe partij uitgevoerd. De kosten zijn voor rekening van de klant.

De curator sluit niet uit dat het tot een doorstart van het bedrijf komt. ,,Er heeft zich een aantal geïnteresseerde partijen bij mij gemeld en eventueel andere belangstellenden kunnen dat ook doen. Concreet zicht op een doorstart is er nog niet'', schetst Vriezekolk de situatie.

Erwin Rozendal, bestuurder van Gerjak Outdoor BV, laat via de curator weten dat hij geen behoefte heeft in de media nader in te gaan op vragen over het faillissement. ,,Het faillissement is volgens hem mede veroorzaakt door het wegvallen van enkele grote klanten'', aldus Vriezekolk. Woensdag gaf de curator aan dat ook productieproblemen in China een rol hebben gespeeld. Gerjak zat van 1956 tot 2015 in Harfsen.