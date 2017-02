article

DEVENTER - De discussie over zondagsopening in Deventer laait weer op. Nu ook bouwmarkten en tuincentra, in navolging van supermarkten elke zondag open mogen, roeren de keukenzaken Keukenconcurrent Deventer en Nieuwenhuis Keukens zich.

Keukenzaken Deventer eisen zondagopening

