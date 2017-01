L. mishandelde niet alleen zijn vriendinnen maar ook zijn kat

DEVENTER/DEN HAAG - Harm-Jan L. , die wordt verdacht van het dodelijk mishandelen van zijn zwangere vriendin Raelitzha Maduro, is onherroepelijk veroordeeld vanwege de mishandeling van een andere ex-vriendin.

De betreffende ex deed na de dood van Maduro haar emotionele verhaal in deze krant. L. had bij het hooggerechtshof cassatie ingesteld tegen zijn veroordeling in die zaak, maar het Hooggerechtshof heeft dat verzoek verworpen. Dat blijkt uit een recentelijk arrest van de Hoge Raad. Uit die zaak blijkt ook dat L. niet alleen zijn ex mishandelde, maar ook de kat van het stel. Hij zette de kat onder een te hete douche. Het beest draagt nu nog de sporen van de verbrandingen: de vacht groeide slechts deels terug.

Verwerpelijk gedrag

Het arrest van de Hoge Raad is ook in de zaak rond de dood van Raelitzha Maduro slecht nieuws voor L., zegt prof. mr. Henny Sackers, hoofddocent strafrecht aan de Radboud Universiteit. ,,We kunnen zeggen dat dit de zaak voor de verdachte niet ten goede heeft gekeerd. Dit kan een argument voor de rechtbank zijn om te stellen dat meneer in dit soort verwerpelijke gedrag vervalt en dus grote kans is op recidive.''

Top tot teen

Maduro overleed op 22 juli, nadat ze de dag er voor zwaargewond was aangetroffen in de badkamer van het appartement in Deventer waar ze met L. woonde. Volgens het OM had de zwangere Deventerse van top tot teen verwondingen die niet door een val veroorzaakt kunnen zijn. Experts achten het bovendien uitgesloten dat ze zichzelf wat aan heeft gedaan. Enkele maanden eerder jubelde L. nog op zijn Facebook-pagina dat hij vader zou worden.

Vorige maand kreeg L. ook al slecht nieuws: hoewel hij aan geen enkel psychiatrisch onderzoek wil meewerken, besloot de rechtbank in Zwolle dat hij verplicht geobserveerd moet worden in het Pieter Baan Centrum.