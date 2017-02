Leeuwenkuil ontslaat groot deel medewerkers

DEVENTER - Kunstencentrum De Leeuwenkuil ontslaat 36 docenten en medewerkers. De meeste docenten komen terug als zelfstandige. Met het ontslag wijzigt het kunstencentrum ook zijn koers en krijgt het een nieuwe naam.

De Leeuwenkuil wil verder als Deventer expertisecentrum op het gebied van muziek en kunst, als stimulator van samenwerking op dat gebied en als culturele ontmoetingsplek. Daarnaast kunnen docenten, maar ook anderen ruimtes huren aan de Keizerstraat.

Bezuiniging

Vorig jaar dacht De Leeuwenkuil nog aan een banenverlies van 21 docenten en negen medewerkers. De ontslagen gaan per 1 augustus in. Ze zijn het gevolg van een bezuiniging van de gemeente, die de jaarlijkse subsidie met drie ton wil terugbrengen van 1.4 miljoen euro naar 1.1 miljoen euro. In totaal verdwijnen 13 fulltime banen van de huidige 27. Voor de kosten van het ontslag van de docenten, de begeleiding van hen naar zelfstandig ondernemer en de koersverlegging van het centrum is meer dan 450.000 euro nodig.

College en gemeenteraad moeten nog een besluit nemen over de koerswijziging en de transitiebijdrage. Wijzen college en raad de bijdrage af, dan gaat De Leeuwenkuil failliet, waarschuwt interim-directeur Otto Berg. Volgens hem zou de koerswijziging ook zonder bezuiniging zijn ingezet. ,,Overal in het land zie je deze veranderingen.''

Gevolgen voor cursisten

Berg benadrukt dat er voor de cursisten nauwelijks iets verandert. ,,Bijna alle docenten keren in het nieuwe seizoen terug. Je krijgt alleen geen rekening meer van De Leeuwenkuil, maar van de docent. Op het gebied van de beeldende kunst verwacht ik zelfs een toename aan docenten. Er is nu al belangstelling van kunstenaars om hier les te geven. Ook staan dagelijks mensen op de stoep die een ruimte willen huren'', zegt Berg, die dezelfde huur gaat rekenen als andere cursusaanbieders in de stad.