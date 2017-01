Meer kinderen op speciaal onderwijs

DEVENTER - Geheel tegen de verwachting van Passend Onderwijs in, is het aantal kinderen op de Panta rhei in Deventer toegenomen. De groep die al dan niet tijdelijk speciaal basisonderwijs krijgt neemt toe, terwijl het aantal kinderen zou moeten dalen. De school wijt het juist aan de veranderingen en denkt dat binnenkort de daling wel echt inzet.

Oktober 2015 waren er 245 kinderen, begin dit schooljaar 264 en nu 283 kinderen. De school heeft 20 klassen. Per 1 januari zijn bovendien de kinderen van de Ambelt overgegaan naar de Panta rhei. Daarmee is een einde gekomen aan cluster 4 basis onderwijs in Deventer. De school noemt de onderwijsvorm waarbij nog meer zorg nodig is nu SBO+. In totaal zijn er straks 25 groepen die vallen onder het speciaal basisonderwijs van de Panta rhei. De school staat in Keizerslanden en huist in het gebouw De Kroon. Daar hebben sinds begin van het schooljaar ook de kinderen van taalschool de TINtaan intrek genomen. Het aantal leerlingen daar schommelt al naar gelang er veel of weinig anderstalige kinderen in Deventer zijn, maar zit momenteel op 120.

De scholen zien het als voordeel dat alle kinderen die speciale zorg nodig hebben nu bij elkaar in een gebouw zitten. Het is makkelijker overleggen en dwarsverbanden leggen. Programma's die werken voor dyslexie werken misschien ook wel binnen de TINtaan. En hechtingsproblematiek, waar sommige kinderen van de Panta rhei mee kampen, is ook een veel gehoord probleem op de TINtaan.