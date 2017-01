Met of zonder rubber? Keuze kunstgras aan clubs

DEVENTER - Bij Colmschate, Helios en ABS in Bathmen is deze zomer werk aan de winkel. Er is binnen de Deventer politiek draagvlak om bijna anderhalf miljoen euro te investeren in kunstgras voor de sportclubs. Dat wordt deze zomer aangelegd.

De vraag is nog of die velden een toplaag van rubber krijgen of de duurdere variant, waarbij kurk wordt ingestrooid.

Sportpark

Nu het met de gevaren rond rubber op kunstgras mee lijkt te vallen, bepaalt de gemeente in overleg met de voetbalclubs per sportpark welke van de varianten het wordt. Financieel is rubber voor gemeente en clubs voordelig. De wens van de club geeft de doorslag.

Rubber bespaart de gemeente Deventer 75.ooo euro én de clubs wel hogere lasten. Als clubs liever kurk willen, dan legt de gemeente de extra middelen op tafel.

Wethouder Liesbeth Grijsen (sport): ,,Over de effecten van kurk is overigens nog weinig onderzoek bekend.’’

Hoofdveld

DSC Diepenveen lift ook mee op het geld dat de gemeente uittrekt voor kunstgras. Vier ton voor nieuw kunstgras op het hoofdveld was al binnen. Dat geldt ook voor het vervangen van de toplaag van het huidige trainingsveld, veruit het meest verouderde kunstgras van Deventer

Waar Deventer ‘ineens’ het geld vandaan haalt voor de clubs, vroegen politici zich af. Bijvoorbeeld bij de ChristenUnie. Grijsen antwoordde dat het bedrag al langer in een reservepot voor de sport zat.

Criteria

De politiek is tevens akkoord met de nieuwe criteria om duidelijker te bepalen of een club in aanmerking komt voor kunstgras. Een vereniging moet groot genoeg zijn, kapitaalkrachtig om mee te betalen en een veldentekort hebben. Voetballend Deventer is het daar kennelijk mee eens, geen enkele club maakte gisteravond bezwaar.

Formeel besluit de politiek bij de volgende raadsvergadering over de ‘kunstgrasgelden’.