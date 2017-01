Mini-staatslotdrama Naomi krijgt wellicht happy ending

DEVENTER - Voor Naomi Mannessen uit Colmschate begon 2017 met een domper door de in de media breed uitgemeten fout met de lotenchecker van de Staatsloterij. Naomi (21) krijgt mogelijk toch haar misgelopen prijs van 35 euro.

Op oudejaarsdag had Naomi twee halve loten voor de oudejaarstrekking gekocht. Kort na de jaarwisseling, die zij bij haar zus in de Deventer wijk Borgele had gevierd, gebruikte Mannessen de lotenchecker om te zien of zij een (bij voorkeur) groot geldbedrag of een Mini Cooper had gewonnen. De uitslag was teleurstellend: Naomi was precies 0,00 euro rijker, zo wees de check uit. Die bleek later niet goed te hebben gewerkt.

Weggegooid

Zondagmiddag wilde Naomi nog een keer haar lotnummers controleren, maar haar zus bleek haar loten al te hebben weggegooid in een ondergrondse container. ,,Toevallig had ik van een van de loten een foto gemaakt - het tweede lot lag daaronder. Ik heb maandagmiddag de Staatsloterij gebeld. Daar kreeg ik te horen dat ze niets voor mij kunnen betekenen. Ik had geen fysiek lot meer en dat is nodig als bewijs. Foto's zijn fraudegevoelig, zeiden ze. Ze hebben daar gelijk in, maar wat gebeurt er met al het prijzengeld dat nu is weggegooid?''

Bewijs

Woordvoerder Sander van de Vooren zei in een reactie dat de Staatsloterij er alles aan wil doen om prijzen uit te keren aan rechtmatige winnaars. ,,We willen graag met iedereen meekijken en meedenken maar hebben wel voldoende bewijs nodig.'' Naomi heeft haar foto en persoonlijke gegevens opgestuurd en hoort binnenkort of zij 35 euro rijker is.