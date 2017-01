Mist rond zware incidenten asielzoekers

SCHALKHAAR/DEVENTER - In kort tijd blijken er vier ernstige incidenten te zijn gebeurd op het azc Schalkhaar en de vroegere noodopvang in Deventer. De ernstige zaken worden niet door de politie gemeld. De politie verwerpt doofpot-theorieën.

De delicten zijn zo ernstig dat de verdachten in drie van de vier zaken nog vastzitten. Grote vraag: waarom meldt de politie deze ernstige zaken niet?

Een woordvoerder van de politie ontkent dat het bewust ernstige incidenten met asielzoekers niet meldt. Het naar buiten brengen van delicten ligt sinds de hervorming van de politie vooral op het bordje van de wijkagenten.

Toeval

Vier ernstige delicten in Schalkhaar en Deventer, waar asielzoekers bij betrokken waren, kwamen afgelopen maanden pas bij toeval of via de zitting bij de rechter naar buiten. ,,Maar het is niet zo dat we zaken achterhouden’’, zegt Ronald van der Leeden, coördinator media en publiciteit van de politie Oost-Nederland. ,,Integendeel, ik durf te zeggen dat de politie nog nooit zo open is geweest als nu.’’

Twitter

In tegenstelling tot enkele jaren terug meldt de politie via haar officiële kanalen echter getuigenoproepen en enkele eigen successen. ,,Ons beleid is er op gericht dat de agenten zelf veel ruimte krijgen aan te geven wat er speelt. Dat doen ze via twitter of andere social media.’’ Veel wijkagenten, ook die in Schalkhaar, twitteren echter niet.

Koploper

De politie zegt geen afkomst te registreren, wel houdt het ministerie van Justitie meldingen van azc’s bij. Het azc Schalkhaar was in 2015 koploper men had de meeste incidenten –van geweld tot zedendelicten - van alle opvangcentra: 197 keer werd de hulp van de politie ingeroepen. In de eerste helft van 2016 was dat 85 keer. De jaarcijfers over 2016 zijn nog niet bekend.