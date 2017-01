Mobieltje verbannen uit de les in Deventer

DEVENTER - Allerlei scholen worstelen er mee, gillend gek worden docenten er van: leerlingen die tijdens de les met hun mobieltjes bezig zijn. Het Vlier in Deventer bande de telefoon bij wijze van experiment uit de klas.

Het Vlier in Deventer experimenteerde enkele dagen met een mobieltjesverbod. Vwo- teamleider Marc van den Hoogen ontdekte tijdens een cursus dat elke keer dat een mobieltje bliept de eigenaar tientallen seconden nodig heeft om weer in de concentratie van daarvoor te komen. Aanleiding voor het experiment zijn aanhoudende klachten van leerkrachten én leerlingen over hinder.

Per mail

Voor de kerstvakantie zijn de ouders van alle leerlingen per mail geïnformeerd over de proef. Dat leverde tientallen louter positieve reacties op, aldus Van den Hoogen. Toch volgt er geen definitief verbod. ,,We zijn ook helemaal niet voor een absoluut verbod. Zou je dat als school willen, dan krijg je dat niet voor elkaar. Het zou me wel verbazen als er geen richtlijnen komen voor mobielgebruik op scholen.''

Afpakken

Jaren geleden had De Noordgouw, de christelijke scholengemeenschap in Heerde, net zo'n verbod. Daar zijn ze in de loop der jaren op teruggekomen. ,,Op het mobieltje staat het lesrooster en wat er overdag uitvalt'', zegt conciërge Edwin van de Vosse. Het ligt volgens hem in de lijn van een school om er ook iets educatiefs mee te doen: de jeugd leren om er verstandig mee om te gaan. "In de klas is de telefoon uit het zicht en staat op stil. Bij overtredingen wordt de telefoon afgepakt tot aan het eind van de dag."

Geen beleid

Er bestaat landelijk geen beleid of richtlijn voor het gebruik van mobiele telefoons in het klaslokaal. Wat je ermee doet is het domein van de scholen zelf, zegt Stan Termeer van de VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. "Er worden boeken over volgeschreven, het is elke keer weer discussie. De ene ziet het als een groot probleem: minder concentratie, anderen vinden het prima dat leerlingen er zo zelfstandig mee bezig zijn", zegt Termeer.