Modezaak Costes betrekt pand oude V&D op de Brink

DEVENTER - Deventer kan weer winkelen op de Brink en de binnenstad is een aanwinst rijker. Modezaak Costes opende donderdag in relatieve stilte de deuren op vroegere locatie van V&D.

Costes huurt een flink deel van de vroegere V&D-panden. Deventenaren die zich nog de wat sjofele inrichting van de V&D herinneren, herkennen de zaak niet meer terug. De afgelopen maanden is het rijksmonumentale pand voor miljoenen onder handen genomen. Het resultaat van de metamorfose is een strakke inrichting en een ruim opgezette winkel. Bekijks trekt de karakteristieke gevel van het vroegere magazijn De Zon, die in oude luister is hersteld en waar de goudkleurige elementen terug zijn. Op 31 maart opent in de panden ernaast H&M, waarmee oude locatie van V&D ruim een jaar na het failliet van die keten weer helemaal gevuld is. Met Costes heeft Deventer heeft een primeur. De bestaande zaken van Costes verkopen alleen damesmode. Op de bijna duizend vierkante meter in de Deventer binnenstad concentreert Costes dames- én herenmode.